У "ДНР" зупинилися тисячі платіжних терміналів: стали відомі причини

На окупованій території Донецької області місцеві жителі заявили про масову зупинку роботи терміналів самообслуговування.

Протягом тижня люди не можуть поповнити рахунок, доводиться або переплачувати, або їхати в інший район, щоб оплатити необхідні послуги. Про це блогер Макс Баринов пише для OBOZREVATEL.

За словами фахівців, мова йде про тисячі терміналів у "ДНР". Причина в тому, що компанія "Рост", якій належать платіжні термінали, позбавлена ліцензії.

Однак у "Рості" заявили, що робота терміналу залежить від банку. Саме він повинен надати нормативну базу, щоб фінансова компанія могла надати ліцензію.

"Починаючи з 5 лютого ведуться постійні переговори щодо відновлення роботи терміналів, проте "Центральний республіканський банк ДНР" не продовжує ліцензію і не дає компанії ніяких офіційних відповідей", – повідомила головний бухгалтер "Росту".

Баринов зазначив, що без ліцензії діяльність компанії потрапляє під кримінальну справу і одну з "статей" у "ДНР".

На окупованій території Донецької області місцеві жителі заявили про масову зупинку роботи терміналів самообслуговування

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

У такий спосіб стратегічно важливими в "ДНР" вважаються спиртові настоянки й етиловий спирт, тютюн та його промислові замінники, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні та кольорові метали.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!