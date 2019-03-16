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У "ДНР" забили на сполох через серйозні проблеми з грошима

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У "ДНР" заявили, що головними перешкодами в розвитку так званих адміністративно-територіальних одиниць "республіки" є фінансово-економічний фактор, необхідність ремонту виробництв і нестача кадрів.

Частина міст і районів у 2018 році була націлена на зростання економічних показників, інша – на відновлення і капітальний ремонт об'єктів інфраструктури, йдеться у доповіді "Мінекономрозвитку ДНР".

Представники так званого уряду "республіки" заявили про необхідність відкриття нових виробництв і переорієнтації готових економічних майданчиків, а також сприяння розвитку малого та середнього підприємництва.

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Спільними проблемами розвитку так званих адміністративно-територіальних одиниць "ДНР" названі:

  • відсутність повноцінної логістичної інфраструктури;

  • відсутність системи безготівкового розрахунку між банками інших держав, особливо для підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;

  • дефіцит фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів, відсутність повноцінного механізму кредитування;

  • руйнування та пошкодження значної кількості об'єктів виробництва, інфраструктури, житлового фонду та соціальної сфери в результаті бойових дій;

  • відсутність відшкодування за пільговий проїзд населення транспортним підприємствам;

  • знос і брак спеціалізованої техніки у житлово-комунальних і сільськогосподарських підприємств, а також автотранспорту закладів охорони здоров'я;

  • кадрове питання, як у реальному секторі економіки, так і в соціальній сфері;

  • низький рівень доходів населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі управління економікою остаточно перейшли в структуру "Внешторгсервис". Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

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Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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