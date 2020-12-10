У "ДНР" взялися за пошук інвесторів: мережа запропонувала вкластися в наливайки

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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У 'ДНР' взялися за пошук інвесторів: мережа запропонувала вкластися в наливайки

У "ДНР" почали шукати інвесторів: серед головних напрямів вказуються виробництво продуктів харчування, ресторанний бізнес і нерухомість.

"Особливо вигідно інвестувати в ресторанний бізнес "ДНР", – повідомив у Twitter журналіст Денис Казанський, нагадуючи, як у Донецьку терористи заарештували понад 30 працівників ресторану "Пушкін".

Користувачі мережі висміяли надії "ДНР" на поліпшення інвестиційного клімату
Користувачі мережі висміяли надії "ДНР" на поліпшення інвестиційного клімату

Користувачі мережі висміяли надії "ДНР" на поліпшення інвестиційного клімату.

"У тебе є шанс, купивши зараз акції донбаських підприємств за копійки, отримати 100500% прибутку, коли вони розвинуться. Подивися, наприклад, на "Тесла" і "Еппл" – на їхні історії успіху й невдах, які вчасно не вклалися в ці компанії!" – іронізує Trostyan.

"Потрібно скуповувати підвали", – пише Обоlоnскій зрітель.

"Наливайка на Боссе – найперспективніший напрям", – резюмував користувач із ніком Горлівська Хунта.

Користувачі мережі висміяли надії "ДНР" на поліпшення інвестиційного клімату

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.

Також в окупованому Донецьку працівники Донецького металургійного заводу написали лист так званому ватажкові "ДНР" Денису Пушиліну через невиплати зарплат.

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