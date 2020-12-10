У 'ДНР' взялися за пошук інвесторів: мережа запропонувала вкластися в наливайки

У "ДНР" почали шукати інвесторів: серед головних напрямів вказуються виробництво продуктів харчування, ресторанний бізнес і нерухомість.

"Особливо вигідно інвестувати в ресторанний бізнес "ДНР", – повідомив у Twitter журналіст Денис Казанський, нагадуючи, як у Донецьку терористи заарештували понад 30 працівників ресторану "Пушкін".

Користувачі мережі висміяли надії "ДНР" на поліпшення інвестиційного клімату.

"У тебе є шанс, купивши зараз акції донбаських підприємств за копійки, отримати 100500% прибутку, коли вони розвинуться. Подивися, наприклад, на "Тесла" і "Еппл" – на їхні історії успіху й невдах, які вчасно не вклалися в ці компанії!" – іронізує Trostyan.

"Потрібно скуповувати підвали", – пише Обоlоnскій зрітель.

"Наливайка на Боссе – найперспективніший напрям", – резюмував користувач із ніком Горлівська Хунта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.

Також в окупованому Донецьку працівники Донецького металургійного заводу написали лист так званому ватажкові "ДНР" Денису Пушиліну через невиплати зарплат.