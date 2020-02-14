У "ДНР" вперше встановили розмір мінімальної зарплати

У так званій Донецькій народній республіці встановили розмір мінімальної зарплати на рівні 6065 рублів (2340 гривень).

Відповідне рішення ухвалила окупаційна влада регіону – "Народна рада ДНР". Про це повідомляють підконтрольні терористам ЗМІ.

До цього розмір мінімальної зарплати на окупованій території Донецької області закріплений не був.

"Мета – забезпечення захисту трудящих від низької оплати праці, регулювання питань оплати праці, зниження рівня бідності та забезпечення соціальної стабільності", – заявила "голова парламентського комітету з соціальної та житлової політики" Юлія Крюкова.

У так званій Донецькій народної республіці встановили розмір мінімальної зарплати на рівні 6065 рублів (2340 гривень)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо у базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата у розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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