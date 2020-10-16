У "ДНР" різко підняли тарифи на тепло
Так званий уряд "ДНР" ухвалив рішення підвищити тарифи на опалення для жителів окупованої території Донецької області.
Зокрема, при наявності приладів для обліку теплової енергії тариф для населення досягне 681,10 руб/Гкал (247,8 грн/Гкал). Про це в Twitter повідомляє блогер Necro Mancer.
Таким чином, платіжки в Донецьку виростуть на 28%, у Горлівці – на 17,8%, у Макіївці – на 5,1%, а в селищі Новий Світ – на 72%.
Пояснюючи таке рішення, ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що старі тарифи не покривають усіх витрат, "і комунальні підприємства по суті збиткові".
При цьому в Києві, наприклад, за централізоване опалення для мешканців з приладами обліку теплової енергії доводиться платити 1654,4 грн/Гкал.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.