У 'ДНР' пройшли мітинги через невиплати зарплат

На окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою.

На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів. Про це в Twitter повідомляє блогер Денис Казанський із посиланням на спільноти міста в соціальних мережах.

"Працівники Єнакіївського металургійного заводу вийшли на мітинг. Вимагають зарплату. Ну як, добре стало без "фашистів"?" – пише Казанський.

Працівники Єнакіївського металургійного заводу вийшли на мітинг. Вимагають зарплату.



Ну як, добре стало без "фашистів"? pic.twitter.com/88I2Mwtx3k - Денис Казанський (@den_kazansky) October 5, 2020

Мітинги в "ДНР" висміяли і користувачі в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

У такий спосіб стратегічно важливими в "ДНР" вважаються спиртові настоянки й етиловий спирт, тютюн та його промислові замінники, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні та кольорові метали.