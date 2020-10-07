У 'ДНР' металурги написали листа до Пушиліна через масові невиплати зарплат

В окупованому Донецьку працівники Донецького металургійного заводу написали листа так званому голові "ДНР" Денису Пушиліну через невиплати зарплат.

"Все більше співробітників перебувають у пошуках іншої роботи, оскільки немає коштів навіть для проїзду й утримання сім'ї. Останнім часом це набуло масового характеру", – йдеться у тексті звернення. Відповідний документ у Twitter опублікував блогер Денис Казанський.

Металурги відзначили, що зараз масово звільняються працівники енергетичних цехів, від яких залежить опалення кількох районів Донецька.

"Щасливі металурги народної республіки написали листа Пушиліну. Зарплати немає 4 місяці. З заводу звільняється 150 осіб на місяць. Вимирання і розвал. Гарний урок усім любителям "русского міра", – прокоментував ситуацію Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.