У 'ДНР' люди живуть тиждень без води, але бояться потрапити 'на підвал' після скарг 'владі'

В окупованій Макіївці (Донецька область) люди протягом усього тижня сидять без водопостачання.

Однак місцеві жителі бояться вийти на акцію протесту й вимагати реакції на проблему від міської влади. Про це повідомив у Twitter журналіст Денис Казанський.

"Невдоволених забере на підвал МГБ. Добре в "народній республіці", – прокоментував ситуацію Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.