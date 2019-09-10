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10 вересня • оновлено в 22:52
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У ДФС звільнили топ-чиновника: ексклюзивний документ

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Главу Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Євгена Бамбізова звільнили за власним бажанням. Звільнення відбулось після перевірки крупної компанії.

У розпорядженні OBOZREVATEL опинився ексклюзивний документ ДПС, в якому зазначено, що Бамбізов звільнений від 10 вересня 2019 року.

Нормальною піставою стала заява чиновника.

Євген Бамбизов

Євген Бамбизов

"Забезпечити проведення розрахунку з Бамбізовим Є. Є. згідно з чинним законодавством", – сказано в документі. Заяву підписав в.о. глави ДФС Денис Гутенко.

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У ДФС звільнили топ-чиновника: ексклюзивний документ

За даними OBOZREVATEL, звільнення відбулося після оприлюднення інформації про претензії Офісу великих платників податків до "ArcelorMittal Кривий Ріг" на 9 млрд грн. А результати перевірки в офісі ГПС намагається ігнорувати.

"Кампанія дискредитації роботи Офісу і персонально мене як його керівника придбала нову силу. А значить – ми на вірному шляху, що само по собі радує. Значить, ми вийшли на багаторічні "схеми", за якими ділки від бізнесу звикли обходити українські закони і грабувати на мільярди державу і кожного з громадян. Тепер головне, щоб вітчизняна судова система не підвела і довела, що вона є чесною і непідкупною", – прокоментував Бамбізов.

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Особа
Євген Бамбізов
Місце
Україна
Тег
Державна фіскальна служба України
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