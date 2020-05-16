У Держдумі засмутилися через нові санкції від Зеленського

Економіка 15:25, 16.05.2020

У Росії відреагували на санкції, які були введені в Україні проти низки компаній і держустанов.

Зокрема, про це написав глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький у себе в Twitter.

За його словами, русофобія в країні виявилася "на межі безкультур'я". Також він пошкодував "братську Україну".

"Розрив вікових культурних зв'язків не зробить її багатшою або ближчою до Європи", - підкреслив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада національної безпеки і оборони України продовжила на три роки і доповнила санкції відносно низки російських компаній.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає заборону російських сайтів і соціальних мереж.

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Економіка

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