У держбюджеті України утворилася діра в 5 млрд

В Україні державний бюджет за підсумками вересня був недовиконаний за доходами на 7,3%.

Доходи держбюджету за звітний період склали 67,8 млрд гривень при плані у 73,2 млрд гривень, свідчать дані опубліковані на сайті Державної казначейської служби.

Таким чином, держбюджет за доходами виконано з дефіцитом у 5,3 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету у вересні склали 56,7 млрд гривень за плану 63,4 млрд гривень, спецфонду – 11,1 млрд гривень за плану в 9,7 млрд гривень.

Надходження ЄСВ у вересні досягло 22,1 млрд гривень. У минулому році у вересні цей показник склав 18,7 млрд гривень.

У січні-вересні держбюджет за доходами виконано на 95,2%.

Доходи держбюджету за 9 місяців склали 739,6 млрд гривень при плані 777 млрд гривень.

За 9 місяців від ЄСВ надійшло 198,7 млрд гривень. У минулому році за цей самий період надійшло 163,8 млрд гривень.

Державний бюджет за підсумками вересня був недовиконаний за доходами на 7,3%

Також економіст, керуючий приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць проаналізував результати роботи економіки України та бюджетні надходження за вересень та дев'ять місяців 2019 року.

Зокрема за вересень:

Митниця одинадцятий місяць поспіль не виконує план надходжень, зібрали 26,6 млрд грн замість запланованих 31,5 млрд грн, це -15,54% до плану. Масова контрабанда як ішла, так і йде.

Податкова зібрала 27,9 млрд грн, це -1,5 млрд грн до плану, або -6,51%.

Надходження до місцевих бюджетів склали 22,2 млрд грн за плану 22,5 млрд грн, це -1,36% до плану

Державний бюджет у вересні виконано лише на 92,73%, за плану 73,2 млрд грн зібрали 67,9 млрд грн.

Підсумки за дев'ять місяців 2019 року:

Надходження до Державного бюджету не виконано на 37,4 млрд грн, або -4,81% до плану, зібрали 739,7 млрд грн за плану 777 млрд грн.

Податкова зібрала 331,1 млрд грн за плану 330,3 млрд грн, +0,27% до плану.

Митниця зібрала 232,7 млрд грн за плану 263 млрд грн, -11,51% до плану.

Місцеві бюджети зібрали 205,2 млрд грн за плану 202,3 млрд грн, +1,4%

ЄСВ зібрано 198,7 млрд грн, це на 34,9 млрд грн більше ніж рік тому або +21,27%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень.

Водночас із цим будуть підвищені і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони мають зрости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж у 2019 році.

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