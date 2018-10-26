У держбюджеті-2018 недорахувалися грошей: Мінфін прояснив загрозу

Міністерство фінансів України не планує коригувати або урізати витрати державного бюджету на 2018 рік, оскільки витрати здійснюються відповідно до планових показників.

Таким чином в прес-службі міністерства прокоментували заяву Рахункової палати про невиконання плану надходжень у загальний фонд держбюджету за січень-вересень на 93,6 млрд грн.

"Внесення змін у бюджет і здійснення секвестру бюджету не передбачається", — повідомили УНІАН. Посилаючись на дані Державної казначейської служби, в Мінфіні зазначили, що за 9 місяців план доходів загального фонду держбюджету недовиконаний на 2,8%, при цьому план надходжень у загальний фонд держбюджету виконано із дефіцитом 11,4 млрд грн, за планового показника — 52,6 млрд грн.

Також зазначено, що Мінфін постійно веде активну роботу із виходу на зовнішні ринки на вигідних для України умовах і зі здійснення зовнішніх запозичень відповідно до обсягів держбюджету.

"Витрати державного бюджету здійснюються відповідно до планових показників, визначених законом про державний бюджет", — підкреслили у міністерстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у державний бюджет України за вересень 2018 року надійшла рекордна сума з митниці — 67,1 млрд грн. Бюджетні надходження за доходами виконано на 100,12%.

26 жовтня стало відомо, що Україна розмістила два випуски єврооблігацій на загальну суму приблизно 2 млрд доларів.