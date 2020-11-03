У Державну митну службу прийшли з обшуками

В Україні проходять масштабні обшуки в територіальних органах Державної митної служби.

Про це стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел. Зазначається, що співробітники Служби безпеки України проводять обшуки на Київській митниці, Волинській, Чорноморській та інших.

Редакція звернулася за офіційним коментарем в СБУ. Прес-секретар Служби Олена Гітлянська сказала, що не володіє інформацією про обшуки.

За її словами, співробітники СБУ можуть просто супроводжувати обшуки, а операцію проводять не вони.

"Я нічого поки не можу прокоментувати", – сказала вона кореспонденту OBOZREVATEL.

Обшуки на митниці

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 28 жовтня призначив на посаду голови Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Відразу після звільнення з посади т. в. о. голови Державної митної служби Андрія Павловського та призначення на його місце Євгена Єнтіса почався масштабний переділ влади. Новий головний митник почав свою роботу з кадрових чисток, і замість того щоб припиняти схеми і наповнювати бюджет, почав завойовувати вплив.