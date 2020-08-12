У DCH Ярославського розповіли, чим будуть займатися на "Мотор Січі"

Українське інтернет-видання "Новое время" опублікувало офіційні відповіді групи DCH на питання, що пов'язані з акціонерним товариством "Мотор Січ". Як написав автор матеріалу Артем Ільїн, "в DCH розповіли "НВ Бізнес" про домовленості з китайськими інвесторами, стан і перспективи "Мотор Січі" та інтерес до інших авіабудівних заводів". Він повідомив також, "в DCH відмовилися коментувати обставини, за яких компанія Олександра Ярославського зацікавилася проектом, роль Джека Ма в цьому знайомстві, а також можливий вплив геополітики на ситуацію, що склалася навколо підприємства "Мотор Січ". Як відомо, це незмінна позиція власника і президента DCH Олександра Ярославського.

У DCH "Новому времени" підтвердили, що придбають у китайських інвесторів, які представлені в Україні компанією Skyrizon, більше 25% акцій ПАТ "Мотор Січ". Сума угоди, як зазвичай буває під час великих трансакцій, не розголошується.

Прес-служба DCH так охарактеризувала НВ свою участь в управлінні ПАТ "Мотор Січ" після завершення угоди: "Стратегію розвитку "Мотор Cіч"ми та наші китайські партнери будемо визначати спільно. Що стосується операційної діяльності, то тут в більшій мірі будуть задіяні ресурси DCH, оскільки наша група глибше інтегрована в українські реалії та має більше релевантного досвіду. Крім того, DCH буде мати право вето на ключові рішення щодо діяльності підприємства".

Цільовими ринками для продукції "Мотор Січі" у Ярославського назвали не лише Китайську Народну Республіку (КНР), а й інші країни, за винятком Російської Федерації, Корейської Народно-Демократичної Республіки та Ірану. "Але на даному етапі про освоєння нових ринків ще рано говорити, повинні бути створені правові передумови для розвитку підприємства", - підкреслили в DCH.

Тому у відповіді DCH на запит "Нового времени" деталізована юридична позиція, яка раніше опублікована на сайті групи. У Ярославського підкреслили: "Ми не знаємо, в чому полягають претензії держави до інвесторів "Мотор Cічі". За усі роки, протягом яких наших китайських партнерів не допускають до підприємства, з боку держорганів з'являлися лише абсурдні формулювання та сфабриковані справи, розгляд яких штучно затягувався".

Як приклад надуманих справ прес-служба навела вимогу Служби безпеки України в 2017 році заарештувати акції ПАТ "Мотор Cіч" під приводом того, що китайська сторона має намір перемістити активи і виробничі потужності акціонерного товариства за межі України, що призведе до його ліквідації та знищення.

"Як з цим обвинуваченням поєднується той факт, що наші китайські партнери після придбання акцій інвестували в "Мотор Січ" не менше 100 млн доларів. І чи може факт здійснення багатомільйонних інвестицій бути свідченням бажання зруйнувати, перенести, знищити підприємство? Питання риторичне, відповідь на нього очевидна для кожної розсудливої ​​людини", - зазаначили в DCH.

А прикладом затягування справ у Ярославського назвали Антимонопольний комітет України (АМКУ): "Нам самим було б дуже цікаво дізнатися, чому саме не видається дозвіл на концентрацію і що конкретно розслідує Комітет. Можна цілком обгрунтовано припустити, що розслідування триває стільки років просто тому, що немає об'єктивних підстав для його проведення. Якби вони були, їх би вже давно оприлюднили".

На питання про збереження технологій "Мотор Січі" в DCH відповіли, що: "По-перше, технології, про які йде мова, аж ніяк не передові. Так, це перевірені, надійні технології та двигуни, але не найсучасніші інноваційні рішення та ноу-хау , за якими полюють в світі. По-друге, технології не можна механічно перенести - вони нічого не значать без людей, їх знань та їх практики взаємодії у виробничому процесі. Тобто у випадку з "Мотор Cіч" одночасно і передавати нічого, і передача, як така, принципово неможлива. Якщо говорити предметно, то наші китайські партнери вже обговорили питання технологій з "Укроборонпромом", усі деталі неодноразово розглядалися, і повертатися до них в рамках цього інтерв'ю немає сенсу". І пообіцяли поліпшити й зміцнити кооперацію ПАТ "Мотор Січ" з державним підприємством "Івченко-Прогрес". "Ми впевнені, що завжди знайдемо правильне рішення", - відповіли в прес-службі DCH "Новому времени".

Журналіст НВ також дізнався, що Олександр Ярославський окрім "Мотор Січі" зацікавлений і в придбанні Харківського авіазаводу. "Нам знайомі існуючі на цьому підприємстві проблеми, і ми готові підключатися до процесу їх вирішення. Тим більше, що це питання вже обговорювалося з "Укроборонпромом", - інформувала прес-служба групи.

НВ нагадало, що "Мотор Січ" (Запоріжжя) - один з найбільших в світі виробників авіаційних і вертолітних двигунів. Тривалий час його одноосібно контролював колишній народний депутат В'ячеслав Богуслаєв, який до цих пір є президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки. Лише в грудні 2019 року 81-річний президент підприємства визнав, що продав у 2016 році свої акції інвесторам з Китаю, щоб врятувати "Мотор Січ".