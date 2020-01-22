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22 січня • оновлено в 16:31
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/ Зелена енергія та новини екології

У Давосі ДТЕК привертатиме увагу до проблем зеленої енергетики

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У Давосі ДТЕК привертатиме увагу до проблем зеленої енергетики в Україні. У рамках Всесвітнього економічного форуму компанія проведе круглий стіл на підтримку "Європейської зеленої угоди". Про це повідомляється на сайті ДТЕК.

"Європейська зелена угода" має на меті змінити існуючу економічну модель заради збереження довкілля

"Європейська зелена угода" має на меті змінити існуючу економічну модель заради збереження довкілля

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Так, згідно повідомлення, 23 січня у Давосі пройде організований ДТЕК круглий стіл "Європейська зелена угода – який внесок може зробити енергетичний сектор України?". "Європейська зелена угода" (Green Deal), ухвалена Єврокомісією 11 грудня 2019 року, має на меті змінити існуючу економічну модель заради збереження довкілля. Одне із пріоритетних завдань цієї угоди – досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.

"Сьогодні про Україну багато говорять в світі. Ми хочемо і можемо розповісти світу власні історії успіхів, які побудовані на європейських цінностях та є прикладами відповідального ведення бізнесу. Мета нашого круглого столу – із європейськими партнерами обговорити внесок та можливості енергореформи України для синхронізації із Green Deal", – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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У компанії впевнені: Україна через збільшення в енергобалансі частки відновлюваної енергії для заміщення інших генеруючих потужностей, розвиток відповідального споживання та побудову клієнтоорієнтованої енергетики може зробити значний внесок у досягнення цілей Green Deal.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що цьогорічний Всесвітній економічний форум стане ювілейним: лідери держав з усього світу зберуться в Давосі вже вп’ятдесяте. При цьому, ДТЕК цього року став єдиною енергетичною компанією, що представляє українській бізнес-сектор на престижному заході.

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Теми
енергетична незалежність Економічний форум в Давосі
Місце
Україна
Тег
ДТЕК
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