У Чорнобильській зоні відчуження відремонтують дороги

У Чорнобильській зоні відчуження у 2021-2023 роках відремонтують 220 кілометрів доріг.

Про це повідомили на сторінці "Укравтодору" у Facebook. Зазначається, що дороги у 30-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження будуть передані на баланс Служби автомобільних доріг у Київській області.

"У випадку з дорогами у Зоні відчуження – ми плануємо їх оновлення за 2021-2023. До трагедії ці дороги були частиною міжнародних маршрутів, зараз вони будуть забезпечувати, перш за все, туристичні потреби", – заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Зазначається, що невдовзі розпочнеться комісійне обстеження цих доріг, на основі якого будуть пріоретизовані ремонти з урахуванням туристичних маршрутів.

Чорнобильська зона розташована у Поліському та Іванівському районі Київської області, дістатись туди можна дорогою Р-02 Київ-Іванків-Овруч.

Цього року буде завершено ремонт дороги Р-02 на 13 км в районі сіл Старі Петрівці, Нові Петрівці та Лютіж.

Укравтодор відремонтує дороги в Чорнобильській зоні відчуження

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