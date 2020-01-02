У чохлі для музінструментів: з'явилися гарячі деталі втечі ексглави Nissan

Колишній глава альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, який перебував під домашнім арештом у Токіо (Японія), втік до Лівану у чохлі для музичних інструментів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Відзначається, що його соратники планували втечу кілька місяців. Гон прилетів до Бейрута на приватному літаку з пересадкою через Стамбул.

Після повідомлень про транзит бізнесмена турецька влада почала розслідування. За даними ЗМІ, поліція затримала у справі семеро осіб. Четверо з них – пілоти.

Карлос Гон Autonews.ru

У будинку Гона в Токіо пройшли обшуки. Сам він заявив, що втік від несправедливого політичного переслідування.

Водночас ЗМІ повідомляють, що на сайті Інтерполу немає імені Карлоса Гона.

Раніше говорилося, що Бейрут нібито отримав ордер на його арешт. В Японії він звинувачується у фінансових махінаціях і зловживанні службовим становищем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2018 японські слідчі заарештували Карлоса Гона і члена ради директорів Nissan Грега Келлі. Тоді Nissan передав результати свого розслідування слідству і погодився з ним співпрацювати.

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