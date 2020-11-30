У бюджеті на 2021 рік не вистачить грошей на лікування й вакцинацію від COVID-19 – НСЗУ

Передбачених на Програму медичних гарантій 123 млрд гривень у проєкті бюджету на 2021 рік не вистачить на повноцінне лікування хворих на COVID-19, доплату медикам і проведення вакцинації.

Про це у Facebook повідомила Національна служба здоров'я України. У запропонованому бюджеті на лікування пацієнтів із COVID-19 на весь рік передбачено лише 14,5 млрд гривень.

"З огляду на динаміку захворюваності та зростання навантаження на систему вже в другому кварталі нам доведеться вдесятеро зменшити витрати на лікування пацієнтів із COVID-19. І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами", – сказано в повідомленні.

Також у НСЗУ зазначили, що для подолання пандемії потрібно закладати кошти не тільки на лікування, але й на запобігання інфікуванню – вакцинацію.

Однак у Програмі медичних гарантій передбачено грошей не вдосталь для підвищення фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинації від COVID-19.

"Це питання національної безпеки. Уряди США, Німеччини ще багатьох країн уже готуються до масштабного проєкту вакцинації. І з боку України буде відповідальним і виваженим кроком виділити на це гроші й забезпечити громадян захистом від хвороби", – наголосили медики.

Також у повідомленні зазначили, що закладені в бюджет суми не дадуть змоги НСЗУ ввести доплати за досягнення індикаторів якості для первинної та екстреної допомоги.

"А це якраз про зміни на краще, які повинен відчути пацієнт: сімейні лікарі краще надають допомогу, "екстренка" швидко везе пацієнта саме туди, де його можуть урятувати", – зазначили в НСЗУ.

Крім того, там повідомили, що доведеться зменшити кількість послуг із ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам. А онкологічні захворювання – серед лідерів у причинах смертності в Україні.

У бюджеті-2021 не вистачить грошей на боротьбу з COVID-19 Facebook НСЗУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у редакції бюджету на 2021 рік, який Кабінет міністрів відправив на голосування до Верховної Ради, гроші на підвищення зарплати медикам не передбачено. Про це 30 листопада повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.