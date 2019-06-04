"У будь-який момент викличуть лікаря!" Російський політик жорстко пройшовся по олігархах-друзях Путіна

Російський політик Дмитро Гудков висміяв олігархів із найближчого кола президента РФ Володимира Путіна, які регулярно скаржаться на санкції США та показав, в якому жалюгідному становищі вони опинилися через дружбу з головним агресором сучасного світу.

Зокрема, він прокоментував слова одного із найбагатших росіян Віктора Вексельберга, що пролунали в інтерв'ю Financial Times. "Усе своє життя я намагався бути людиною світу... Я перевіз всю свою сім'ю у США. Я ніколи не міг би передбачити ситуацію, в якій опинився. Так я багатий. І так, я знайомий із Путіним. Зараз цього достатньо, щоб потрапити під санкції . Але багато хто зустрічався з ним, причому більш регулярно, і багато хто мав більше тем для обговорення з ним", – сказав той.

Гудков підкреслив, що такі слова зараз може вимовити "кожен перший російський" Форбс ".

Віктор Вексельберг Argumentua.life

"Всі прагнули стати частиною світової еліти, а опинилися прохачами під вікнами першого світу. Там світло, тепло і повсякчасна ялинка, але біля дверей стоїть швейцар з вогненним мечем, у червоній трампівській краватці", – з іронією зазначив він.

За його словами, олігархи опинилися у скрутному становищі через поведінку російського керівництва. "З усіма своїми мільярдами-трильйонами, або скільки їх там у нього – Вексельберг раптово виявився підпільним мільйонером Корейко. Начебто і можна купити все, що забажаєш, але в будь-який момент Путін може викликати тобі лікаря. І як, і куди? А головне – навіщо?" – пояснив Гудков.

При цьому він дав пораду олігархам:"Я, напевно, теж наївний у своєму повсякчасному заклику. Але і правий при цьому. Кожен олігарх може прямо зараз зробити внесок у майбутнє. І це не купівля нерухомості у Майамі. Це підтримка розвитку тих самих інститутів. НКО, опозиції – бо тільки вони, противаги і громадянське суспільство врятують від поїдання. А перевертні все ближче, а очі все червоніші, а часу все менше".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У січні 2018 року Міністерство фінансів США представило Конгресу США "кремлівську доповідь", до яку було внесено 210 імен – 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли до списку санкцій сім російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній. Зокрема, під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

Проти Вексельберга санкції були накладені через "ведення ним діяльності в енергетичному секторі економіки Росії", а також через те, що "дві близьких до Вексельберга людини були затримані владою Росії за підкуп чиновників" (йшлося про співвласника і керуючого директора "Ренови" Євгенія Ольховика та гендиректора енергокомпанії "Т плюс" Бориса Вайнзіхера).

Через санкції йому довелося знижувати частки у підконтрольних йому швейцарських компаніях до рівня нижче 50%. "Ренова" продала 14,6% акцій компанії Sulzer за 545 млн швейцарських франків ($ 568 млн) самої Sulzer. Гроші через обмеження були заблоковані на рахунках у Швейцарії.

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