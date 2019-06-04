ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"У будь-який момент викличуть лікаря!" Російський політик жорстко пройшовся по олігархах-друзях Путіна

1.2тЧитати матеріал російською

Російський політик Дмитро Гудков висміяв олігархів із найближчого кола президента РФ Володимира Путіна, які регулярно скаржаться на санкції США та показав, в якому жалюгідному становищі вони опинилися через дружбу з головним агресором сучасного світу.

Зокрема, він прокоментував слова одного із найбагатших росіян Віктора Вексельберга, що пролунали в інтерв'ю Financial Times. "Усе своє життя я намагався бути людиною світу... Я перевіз всю свою сім'ю у США. Я ніколи не міг би передбачити ситуацію, в якій опинився. Так я багатий. І так, я знайомий із Путіним. Зараз цього достатньо, щоб потрапити під санкції . Але багато хто зустрічався з ним, причому більш регулярно, і багато хто мав більше тем для обговорення з ним", – сказав той.

Гудков підкреслив, що такі слова зараз може вимовити "кожен перший російський" Форбс ".

Новини
ЄС задумав знову вдарити санкціями по Криму: що відомо

Віктор Вексельберг

Віктор Вексельберг

Argumentua.life

"Всі прагнули стати частиною світової еліти, а опинилися прохачами під вікнами першого світу. Там світло, тепло і повсякчасна ялинка, але біля дверей стоїть швейцар з вогненним мечем, у червоній трампівській краватці", – з іронією зазначив він.

За його словами, олігархи опинилися у скрутному становищі через поведінку російського керівництва. "З усіма своїми мільярдами-трильйонами, або скільки їх там у нього – Вексельберг раптово виявився підпільним мільйонером Корейко. Начебто і можна купити все, що забажаєш, але в будь-який момент Путін може викликати тобі лікаря. І як, і куди? А головне – навіщо?" – пояснив Гудков.

При цьому він дав пораду олігархам:"Я, напевно, теж наївний у своєму повсякчасному заклику. Але і правий при цьому. Кожен олігарх може прямо зараз зробити внесок у майбутнє. І це не купівля нерухомості у Майамі. Це підтримка розвитку тих самих інститутів. НКО, опозиції – бо тільки вони, противаги і громадянське суспільство врятують від поїдання. А перевертні все ближче, а очі все червоніші, а часу все менше".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У січні 2018 року Міністерство фінансів США представило Конгресу США "кремлівську доповідь", до яку було внесено 210 імен – 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

  • У квітні США внесли до списку санкцій сім російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній. Зокрема, під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

  • Проти Вексельберга санкції були накладені через "ведення ним діяльності в енергетичному секторі економіки Росії", а також через те, що "дві близьких до Вексельберга людини були затримані владою Росії за підкуп чиновників" (йшлося про співвласника і керуючого директора "Ренови" Євгенія Ольховика та гендиректора енергокомпанії "Т плюс" Бориса Вайнзіхера).

  • Через санкції йому довелося знижувати частки у підконтрольних йому швейцарських компаніях до рівня нижче 50%. "Ренова" продала 14,6% акцій компанії Sulzer за 545 млн швейцарських франків ($ 568 млн) самої Sulzer. Гроші через обмеження були заблоковані на рахунках у Швейцарії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Дмитро ГудковВолодимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки