У Британії задумали відмовитися від медичних масок з Китаю

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон доручив скласти плани з припинення залежності від Китаю щодо життєво важливих предметів медичного призначення та іншого стратегічного імпорту в світлі спалаху коронавірусу.

Про це повідомила газета The Times.

До переліку товарів, які можуть потрапити під заборону, внесли засоби індивідуального захисту і ліки.

"Плани, які отримали кодову назву "Захист проекту", включають в себе визначення основних економічних вразливостей Великобританії перед потенційно ворожими іноземними урядами, як частина ширшого нового підходу до національної безпеки", – сказано в матеріалі.

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Згідно зі звітом, в рамках проекту було створено дві робочі групи. Одне джерело видання повідомило, що метою було диверсифікувати лінії поставок, щоб вони більше не залежали від окремих країн в непродовольчих товарах першої необхідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через коронавірус економіка Китаю в січні-березні скоротилася на 6,8% в порівнянні з 2019 роком. Падіння ВВП до четвертого кварталу 2019-го склало 9,8%.