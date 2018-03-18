У Британії задумали удар по "друзях Путіна" через Скрипаля

У парламенті Великобританії зажадали зобов'язати російських політиків і олігархів з оточення президента Володимира Путіна розкрити дані про власність на території цієї країни і відзвітувати про джерела доходів.

З цією ініціативою виступили впливові представники Соціал-демократичної лейбористської партії і ліберал-демократів, передає DW.com з посиланням на The Guardian.

За їхніми даними, пов'язані з режимом Путіна російські чиновники і олігархи володіють в Великобританії нерухомістю щонайменше на 1,1 мільярда фунтів, причому ця цифра може бути істотно занижена через застосування офшорних схем.

Зокрема, в статті згадується перший віце-прем'єр російського уряду Ігор Шувалов, який володіє двома квартирами в престижному районі Лондона, неподалік від будівлі міністерства оборони країни. Ці квартири, вартістю в 11,4 млн фунтів стерлінгів, були придбані в 2014 році компанією, яка, "за даними російського опозиціонера Олексія Навального, належить Шувалову. Дохід першого віце-прем'єра в 2014 році, згідно з його декларації, склав 112 тисяч фунтів стерлінгів.

Видання пише, що британська влада збирається ввести так звані "поправки Магнітського" до законопроекту про відмивання грошей і тим самим перешкодити в'їзду до Великобританії осіб, замішаних у корупції або порушення прав людини.

Як повідомляв "Обозреватель", 14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що висилає з країни 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ. Таке рішення було прийнято у зв'язку з отруєнням екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля, в якому підозрюють Росію.