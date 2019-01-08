У Британії підрахували, скільки втратять через Brexit

З Великої Британії напередодні Brexit у нові фінансові центри в Європейському Союзі перемістяться активи на суму близько 1 трлн доларів.

"Чим ближче ми будемо підходити до цього часу без укладеної угоди, тим більше активів буде перенесено, а штат співробітників буде найматися на місці або так само переводитися", – прокоментував ситуацію голова фінансової служби EY Омар Алі, передає РБК.

За його словами, ця цифра становить приблизно 10% від загальних активів банківського сектора Британії і є ще "консервативною оцінкою".

Новини Велика Британія розкрила несподівану вигоду від Brexit

"Деякі банки ще не розкрили свої плани дій у надзвичайних ситуаціях. Наші цифри відображають лише ті кроки, про які було оголошено публічно", – зазначив Алі.

Зокрема, багато банків відкрили нові офіси в інших країнах ЄС для захисту своїх регіональних операцій через Brexit. Для них це також означало необхідність перемістити туди значні активи, щоб задовольнити вимоги європейських регуляторів.

Інші фірми, за словами Алі, переміщують активи, щоб захистити клієнтів від волатильності на ринку і раптових змін у регулюванні.

Найбільш частими місцями для перенесення активів, за даними консалтингової компанії, є Дублін, Люксембург, Франкфурт і Париж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

Нижня палата парламенту Великобританії повинна була проголосувати за проект щодо виходу з Євросоюзу 11 грудня 2018 року. Однак прем'єр-міністр Тереза ​​Мей перенесла голосування щодо проекту угоди про Brexit. Вона пояснила, що для підтримки угоди в цей час не було б потрібної кількості голосів. За її словами, голосування має відбутися протягом тижня, що починається 14 січня.

25 листопада 2018 року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС у березні 2019 року. Водночас Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід із Євросоюзу.