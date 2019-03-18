У Болгарії заявили про підступний план "Газпрому" щодо України

Російський "Газпром" збирається припинити транзит газу Трансбалканським коридором з України до Туреччини з січня 2020 року.

Із такою заявою виступила міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова в ефірі телеканалу bTV. За її словами, про це стало відомо з офіційного листа компанії.

"Якщо друга гілка "Турецького потоку" не пройде через Болгарію, то Софія залишить за собою право звернутися до арбітражу з метою стягнення з "Газпрому" транзитних платежів, які країна за контрактом повинна отримувати до 2030 року", – розповіла вона.

Теменужка Петкова Скріншот із відео

Як зазначила міністр, Софія буде втрачати $110 млн на рік після того, як Росія припинить транзит Трансбалканським коридором.

При цьому, як уточнює "РБК", в "Газпромі" відхрестилися від інформації Петкової. У компанії запевнили, що не відправляли жодного листа про намір припинити транзит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти попередили, що Україні потрібно спрямувати всі зусилля, щоб не допустити будівництва другої нитки газопроводу "Турецький потік", оскільки це ще більше зменшить обсяги перекачування газу в Європу.

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