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У Boeing визнали дефект сотень літаків: що відомо

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Компанія Boeing виявила дефекти деталей передкрилків у 312 літаків моделей Boeing 737NG і Boeing 737MAX.

Про це заявило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA). "Boeing повідомив FAA, що предкрилки деяких 737NG і 737MAX могли бути виготовлені неправильно і не відповідати всім чинним стандартам міцності і надійності", — сказано в повідомленні.

Відзначається, що браковані деталі схильні до передчасного зносу. "У США йдеться про 32 літаки моделі NG і 33 моделі MAX. У всьому світі —133 NG і 179 MAX", — повідомив регулятор.

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Boeing 737

Boeing 737

"Известия"

Раніше стало відомо, що всього станом на березень 2019 року з лайнерами Boeing 737 відбулося в цілому 465 серйозних авіаційних інцидентів, із яких 211 призвели до руйнувань (катастроф) літаків, що призвели до загибелі 5400 осіб.

Нагадаємо, що після аварії в Ефіопії практично у всіх країнах світу вже заборонили польоти Boeing 737. І більше 30 компаній-операторів відмовилися від їх експлуатації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines із 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійці, 17 ефіопів і 7 громадян Британії, троє росіян. 19 пасажирів були співробітниками ООН.

Це не перший крах даної моделі лайнера. Так, вранці 29 жовтня індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737 MAX 8 упав у море в районі західного узбережжя острова Ява.

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Місце
США
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