У Білорусі вийшов на страйк найбільший автозавод. Фото і відео

У четвер, 13 серпня, близько 12:00 в місті Жодіно вийшли на страйк працівники Білоруського автомобільного заводу (БілАЗа).

Як повідомляє TUT.BY, кілька сотень робочих призупинили роботу і вийшли з цехів заводу (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зараз якраз збираємося перемовлятися з керівництвом. Ми вийшли до центральної прохідної і вимагаємо чесних виборів. Людей багато, важко порахувати. Керівництво вийшло до нас, зараз буде говорити", – повідомив працівник БілАЗа.

До заводу також прийшли жителі Жодіно, вони скандують: "Влада з народом!", "БелАЗ, спасибі". Через дорогу люди шикуються в ланцюг, а автомобілісти сигналять. Міліції на місці збору людей не видно.

Кілька сотень робітників призупинили роботу і вийшли з цехів БілАЗа tut.by

Працівники БілАЗа вийшли до центральної прохідної tut.by

До БілАЗу прийшли жителі Жодіно, вони вишикувалися через дорогу Telegram Kotsnews

Люди скандують: "Влада з народом!", "БілАЗ, спасибі" Telegram Nexta

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі на тлі протестів через результати виборів президента розпочався загальнонаціональний страйк. Вранці 11 серпня люди стали масово залишати роботу, виходити на вулиці, продовжуючи мітингувати.