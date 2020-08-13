У Білорусі вийшов на страйк найбільший автозавод. Фото і відео
У четвер, 13 серпня, близько 12:00 в місті Жодіно вийшли на страйк працівники Білоруського автомобільного заводу (БілАЗа).
Як повідомляє TUT.BY, кілька сотень робочих призупинили роботу і вийшли з цехів заводу (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Зараз якраз збираємося перемовлятися з керівництвом. Ми вийшли до центральної прохідної і вимагаємо чесних виборів. Людей багато, важко порахувати. Керівництво вийшло до нас, зараз буде говорити", – повідомив працівник БілАЗа.
До заводу також прийшли жителі Жодіно, вони скандують: "Влада з народом!", "БелАЗ, спасибі". Через дорогу люди шикуються в ланцюг, а автомобілісти сигналять. Міліції на місці збору людей не видно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі на тлі протестів через результати виборів президента розпочався загальнонаціональний страйк. Вранці 11 серпня люди стали масово залишати роботу, виходити на вулиці, продовжуючи мітингувати.