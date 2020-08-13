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У Білорусі вийшов на страйк найбільший автозавод. Фото і відео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Економіка
2,0 т.
На протест вийшли працівники БілАЗа

На протест вийшли працівники БілАЗа.

У четвер, 13 серпня, близько 12:00 в місті Жодіно вийшли на страйк працівники Білоруського автомобільного заводу (БілАЗа).

Як повідомляє TUT.BY, кілька сотень робочих призупинили роботу і вийшли з цехів заводу (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зараз якраз збираємося перемовлятися з керівництвом. Ми вийшли до центральної прохідної і вимагаємо чесних виборів. Людей багато, важко порахувати. Керівництво вийшло до нас, зараз буде говорити", – повідомив працівник БілАЗа.

До заводу також прийшли жителі Жодіно, вони скандують: "Влада з народом!", "БелАЗ, спасибі". Через дорогу люди шикуються в ланцюг, а автомобілісти сигналять. Міліції на місці збору людей не видно.

Кілька сотень робітників призупинили роботу і вийшли з цехів БілАЗа

Кілька сотень робітників призупинили роботу і вийшли з цехів БілАЗа tut.by

Працівники БілАЗа вийшли до центральної прохідної

Працівники БілАЗа вийшли до центральної прохідної tut.by

До БілАЗу прийшли жителі Жодіно, вони вишикувалися через дорогу

До БілАЗу прийшли жителі Жодіно, вони вишикувалися через дорогу Telegram Kotsnews

Люди скандують: "Влада з народом!", "БілАЗ, спасибі"

Люди скандують: "Влада з народом!", "БілАЗ, спасибі" Telegram Nexta

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі на тлі протестів через результати виборів президента розпочався загальнонаціональний страйк. Вранці 11 серпня люди стали масово залишати роботу, виходити на вулиці, продовжуючи мітингувати.

БілорусьПротести у Білорусістрайкпротест
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