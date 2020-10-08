У 2021 році коронавірусного фонду не буде, – Разумков

В Україні у 2021 році не буде окремого "коронавірусного фонду", оскільки це не передбачено проєктом бюджету на 2021 рік.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "1+1". За його словами, парламент планує лише окремо передбачити кошти на вакцинацію населення від коронавірусу – 2,6 млрд грн, а також 1 млрд на підтримку шкіл у межах боротьби з пандемією.

"Все інше закладено у бюджет Міністерства охорони здоров'я. Мабуть, це правильно. Бо коли ми створювали окремо "коронавірусний фонд", то це не було передбачено бюджетом. Коректно, коли ці кошти вже передбачено для відповідного міністерства, для ефективної боротьби", – наголосив спікер.

Майже всі гроші на боротьбу із коронавірусом наступного року отримає Міністерство охорони здоров'я – попередньо, це майже 159 мільярдів гривень. Наявність "коронавірусного фонду" у 2020 році Разумков пояснив появою у березні перших випадків інфекції в Україні і необхідністю їй протистояти, адже жодних коштів на це у бюджеті на 2020 рік закладено не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "коронавірусному" фонді залишився 41 млрд грн. 25 млрд вже витратили на будівництво доріг та амбулаторій, доплати медикам, закупівлі обладнання та індивідуального захисту. Водночас жоден тендер на закупівлю апаратів ШВЛ не відбувся.