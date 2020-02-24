Попросили Зеленського накласти вето: в Мінфіні заявили про величезні збитки від скандальної "тютюнової правки"

Поправка до законопроєкту №1049 щодо регулювання націнки на сигарети привела до недоотримання державним бюджетом України близько 3 млрд грн акцизного податку.

Нові законодавчі норми викликали обурення виробників тютюнової галузі та привели до припинення робіт на декількох фабриках, повідомила пресслужба Міністерства фінансів на сторінці у Facebook.

Цей законопроєкт був повернутий до Верховної Ради з новими пропозиціями від президента Володимира Зеленського.

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"За своєю суттю ця поправка ніяк не пов'язана зі змістом законопроєкту. Вона не стосувалася єдиного рахунку, а мала на меті регулювати націнки для оптових і роздрібних структур, які здійснюють продаж сигарет", – йдеться в повідомленні міністерства.

"Тобто затримка дуже потрібного бізнесу законопроєкту через шкідливу поправку – це не тільки втрата часу, але і збитки для всієї країни", – додала пресслужба.

Вказується, що Кабмін звернувся до президента з пропозицією накласти вето на законопроєкт №1049.

Нагадаємо:

4 жовтня 2019 року Рада прийняла в цілому законопроєкт №1049 "Про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

За день до голосування в документ групою депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торгові націнки на сигарети для дистрибуції.

Пропонувалося встановити торгову націнку (так звану маржу) на продавані оптом і в роздріб сигарети на рівні 7% і 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів готує зміни до законодавства, згідно з якими електронні сигарети в Україні прирівняють до звичайних і заборонять курити їх у громадських місцях.

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