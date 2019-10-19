"Тягнуть на дно": в Росії забили на сполох через колосальні борги населення

У Росії через падіння доходів росіяни набирають все більше кредитів.

Найбільш закредитовані області РФ – це Амурська, Кіровська та Оренбурзька, повідомляє "Газета.ру" в публікації "Тягнуть на дно: росіяни загрузли в боргах".

"Особливо гостро ситуація стоїть у мономістах, сільській місцевості, депресивних регіонах, де у людей не так багато можливостей заробити", – заявив фінансист Андрій Пономарьов.

"Зростання боргового навантаження помітне не тільки в депресивних регіонах, де середня заробітна плата становить 20-30 тис. рублів, а й спостерігається вже в великих містах-мільйонниках", – зазначив економіст Євген Сивцов.

За їх словами, нові позики росіяни часто беруть для того, щоб погасити старі борги. І цей ланцюжок триває нескінченно, поки людина не доходить до стадії банкрутства.

"Перекредитування – це піраміда. Тому рано чи пізно це призведе до банкрутства", – резюмував глава міністерства фінансів Росії Олексій Мойсеєв.

Через падіння доходів росіяни набирають все більше кредитів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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