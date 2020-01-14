Туристи не їдуть, ціни ростуть: названі наслідки запуску "мосту Путіна" для Криму

Колишній міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв заявив, що поява Кримського мосту спровокувала зростання цін на анексованому півострові.

При цьому істотного приросту відпочивальників на півострові не спостерігається. Про це він повідомив в інтерв'ю "Крим.Реалії".

"Вони вважають собі, що якщо тепер є міст, то навіщо ми будемо дотувати авіасполучення? І в цьому році вартість квитка на авіасполучення з окупованим Кримом із російських міст зросла", – заявив Лієв.

"Вона зросла, до речі, досить помітно, на 10-12%, і активна робота з реклами кримського авіанапрямку припинилася, тому авіапотік до Криму зменшився. Це так міст вплинув, ціни виросли і для чого тепер дотувати", – додав колишній міністр курортів і туризму Криму.

За його словами, зараз потік російських туристів до Криму залишається на рівні минулих років – трохи більше мільйона осіб. Однак українські туристи стали менш охоче їхати на півострів.

"Змінилася вартість самого туристичного продукту, думаю, що це теж пов'язано з мостом. Якщо сьогодні з України не потрапляють до Криму майже, ну легально не потрапляють до Криму, наприклад, продукти харчування, або будівельні матеріали. Раніше ці продукти, будівельні матеріали, чи інші матеріали, які потрапляли до Криму з Росії, їхній транспорт дотувала російська влада, що розуміє складнощі логістики", – резюмував Лієв.

Поява Кримського моста спровокувала зростання цін на анексованому півострові

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Офіційно про завершення будівництва скандального мосту оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

23 грудня рух поїздів незаконно побудованим Кримським мостом урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на чотири доби перекрило рух у Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

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