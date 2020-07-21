Туреччина зупинить "Турецький потік"

Туреччина 27 липня вдруге з початку років зупинить прокачування газу по трубопроводу "Турецький потік".

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на державну турецьку компанію Botas, яка є покупцем газу по закладеній у січні трубі.

Газопровід, що коштував 7 млрд доларів, зупиниться на два тижні – до 10 серпня. Офіційна причина – ремонтні роботи, які проводить Botas.

Місяць тому "Турецький потік" вже зупиняли на планове обслуговування, яке тривало з 23 по 29 червня. Тоді ініціатором зупинки був "Газпром", а нині вона відбудеться за ініціативою турецької сторони.

В результаті "Газпром" може залишитися в принципі без діючих трубопроводів в Туреччині. У травні компанія зупинила прокачку по побудованому на початку 2000-х "Блакитному потоку". Причиною також називалися ремонтні роботи, які планувалося завершити протягом двох тижнів.

Відтоді минуло вже понад два місяці, але труба потужністю 16 млрд кубометрів на рік як і раніше стоїть порожня, повідомили Reuters джерела в російській і турецькій газовій галузі.

Проблема – у відсутності попиту. За підсумками першого кварталу Туреччина скоротила закупівлі російського газу на 70% в порівнянні з 2019 роком і майже в 14 разів, якщо порівнювати з показниками 2-річної давнини.

В результаті Росія вилетіла з першого місця серед найбільших постачальників трубопровідного газу в країну. З 1,87 млрд кубометрів половину в Туреччину поставив Азербайджан (924 млн кубометрів), на другому місці опинився Іран (557 млн), а РФ відкотилася на третю сходинку з 389 млн кубів.

Відзначається, що російський газ Туреччина замінює зрідженим, якого багато на європейському ринку і коштує він набагато дешевше. У травні спотові ціни на найбільших газових хабах Європи падали до 40-45 доларів за тисячу кубометрів. Червневий відскік до 72 доларів не протримався довго, і в липні котирування знову зкотилися донизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на кінець минулого тижня на голландському майданчику TTF газ з постачанням "на день вперед" подешевшав до 67 доларів за тисячу кубів. "Газпром" намагається продавати газ дорожче, використовуючи контракти з великою відстрочкою поставки – на майбутню зиму або наступний рік.

Але утримати експортні ціни в зоні беззбитковості не вдається: за підсумками червня в середньому тисяча кубометрів палива з Росії йшла в Європу за 94 долари, що нижче точки рентабельності "Газпрому", яку Fitch оцінює в 105 доларів.