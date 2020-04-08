Туреччина заборонила вивезення лимонів з країни до кінця літа

Міністерство торгівлі Туреччини на тлі ажіотажу через спалах коронавірусу ввело заборону на експорт лимонів з країни, який буде діяти до 31 серпня 2020 року.

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Виробники та експортери, які бажають поставити лимони на експорт, повинні в обов'язковому порядку отримати ліцензію в Міністерстві сільського та лісового господарства Туреччини, повідомляє агентство "Анадолу"

При цьому, декларації на експорт лимона, затверджені до даного рішення, залишаються в силі. На обмеження експорту наполягали місцеві виробники.

Туреччина щорічно експортує 150-200 тис. тонн лимонів, повідомляв раніше член галузевої ради Асоціації експортерів Туреччини Алі Каваку. На цей рік він прогнозував скорочення експорту, бо урожай лимонів був дещо нижчим.

Підкреслимо, що у різних країнах світу продаж лимонів і ціни на них різко зросли на тлі чуток про їх нібито цілющі властивості проти коронавірусу в поєднанні з імбиром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні набір продуктів з часнику, імбиру і лимона з початку карантину подорожчав удвічі, а подекуди у чотири рази.

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