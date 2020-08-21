Туреччина відкрила найбільше в історії родовище газу в Чорному морі, – Ердоган

Туреччина відкрила найбільше у своїй історії родовище природного газу в Чорному морі.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає "Анадолу". За його словами, обсяг родовища сягає 320 млрд кубометрів.

"Наша мета – до 2023 року передати чорноморський газ у користування народу. Туреччина налаштована на розв'язання проблеми з енергетикою в країні повністю", – підкреслив він.

Ердоган повідомив про знахідку в Чорному морі "Анадолу"

За словами президента Туреччини, Анкара буде продовжувати йти до своїх цілей, не посягаючи на чиїсь права та не дозволяючи зневажати власні. Ердоган також підкреслив, що нове родовище дозволить замінити паливо, що поставляється з-за кордону, зокрема з Росії.

На думку аналітиків, Туреччина може не тільки відмовитися від імпорту газу, але і сама стати експортером. У поставках можуть бути зацікавлені Болгарія, Україна і Греція.

Турецьке нафтогазове бурове судно Fatih початок бурові роботи на цій ділянці у кінці липня 2020 року.

Зона Tuna-1 розташована у гирла дунайського блоку на перетині болгарського та румунського морських кордонів і внутрішніх вод Туреччини.

Раніше турецьке сейсмічне судно Barbaros Hayrettin Paşa проводило дослідження в Чорному морі і виявило багаті запаси природного газу в блоці Дунаю в турецьких морських водах західного Чорного моря. Румунія і Болгарія вже багато років видобувають нафту і газ на Дунайському блоці.

Останні спроби Туреччини провести дослідження в Східному Середземномор'ї поблизу острова Кастеллорізо привели до значної напруженості у відносинах з Грецією. Це питання, на додаток до ситуації в Білорусі, розглядали на позачерговому саміті лідерів ЄС 19 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про знахідку повідомляли світові ЗМІ. Йшлося про одне чи два родовища газу "гарної якості" на ділянці "Дунай-1" і біля берегів Туреччини в районі міста Стамбул.

За їхніми даними, родовище знаходиться неподалік від кордону з Болгарією або Румунією, де проводило розвідку бурове судно "Фатіх".