Туреччина відкриє небо для 40 країн: є домовленості і з Україною

Турецька влада в червні має намір поступово відновити авіасполучення з 40 країнами.

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Щодо України є попередні домовленості, однак дата не уточнюється, пише Daily Sabah з посиланням на Міністерство транспорту країни.

Туреччина в червні відкриє небо для 40 країн mk-turkey

З 10 червня планується запустити рейси зокрема у Бахрейн, Болгарію і Катар.

З 15 червня мають намір відновити авіасполучення з ще 17 країнами, в тому числі з Німеччиною, Австрією та Сінгапуром.

З 20 червня – з Казахстаном, Киргизстаном, Албанією, Фінляндією, Естонією, Ірландією, Латвією та іншими країнами, а з 25 червня – з Бельгією.

Також досягнуто попередньої угоди з 15 країнами, серед яких ОАЕ, Україна, Білорусь та Італія.

Додатково ведуться переговори з ще 90 країнами, польоти в які можна буде відновити, як тільки знімуть обмеження.

Всіх пасажирів по прибуттю до Туреччини перевірятимуть на наявність симптомів коронавірусу і відправлятимуть у лікарні в разі позитивних результатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МЗС анонсували, що внутрішнє авіасполучення в Україні буде відновлено влітку, проте питання з міжнародним залишається складним. Це залежатиме від декількох країн.