Туреччина відкриє небо для 40 країн: є домовленості і з Україною
Турецька влада в червні має намір поступово відновити авіасполучення з 40 країнами.
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Щодо України є попередні домовленості, однак дата не уточнюється, пише Daily Sabah з посиланням на Міністерство транспорту країни.
З 10 червня планується запустити рейси зокрема у Бахрейн, Болгарію і Катар.
З 15 червня мають намір відновити авіасполучення з ще 17 країнами, в тому числі з Німеччиною, Австрією та Сінгапуром.
З 20 червня – з Казахстаном, Киргизстаном, Албанією, Фінляндією, Естонією, Ірландією, Латвією та іншими країнами, а з 25 червня – з Бельгією.
Також досягнуто попередньої угоди з 15 країнами, серед яких ОАЕ, Україна, Білорусь та Італія.
Додатково ведуться переговори з ще 90 країнами, польоти в які можна буде відновити, як тільки знімуть обмеження.
Всіх пасажирів по прибуттю до Туреччини перевірятимуть на наявність симптомів коронавірусу і відправлятимуть у лікарні в разі позитивних результатів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в МЗС анонсували, що внутрішнє авіасполучення в Україні буде відновлено влітку, проте питання з міжнародним залишається складним. Це залежатиме від декількох країн.