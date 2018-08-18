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Туреччина підіграє? Експерт оцінив шанси Криму на поромне сполучення

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Туреччина не піде на відновлення поромного сполучення з Кримом, якщо Україна вчасно відреагує на заяви з боку окупантів півострова.

Як написав у своєму блозі на OBOZREVATEL експерт із міжнародних та правових питань Андрій Бузаров, оскільки остаточне рішення Анкара ще не прийняла, то роль зіграють два фактори.

"Я думаю, що тут багато що залежить насамперед від двох чинників. По-перше, від Туреччини - чи готова вона подібні дії здійснювати, ризикуючи тим, що її імідж на міжнародній арені може похитнутися. І другий аспект - це реакція міжнародної спільноти, зокрема активність України", - пояснив експерт.

На його думку, якщо Київ залучить до подібних дій увагу світової громадськості, зокрема ООН, то Анкара, скоріше за все, не відновить поромне сполучення з окупованим півостровом.

"Якщо ніхто не буде реагувати, якщо Україна буде реагувати пасивно, якщо міжнародне співтовариство буде реагувати пасивно, тоді, швидше за все, Туреччина може подібний крок зробити і відповідно відновити двостороннє пароплавство з Кримом. Теоретично це можливо", - додав Бузаров.

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Він назвав нинішні відносини між Туреччиною і Заходом неоднозначними.

"У Туреччині та США помітне погіршення відносин, але це не пов'язано з Кримом, і Донбасом. Це пов'язано з особистісними відносинами, з особистісними проблемами з Ердоганом і Путіним. Що стосується відносин між Європейським Союзом та Туреччиною, то Європа явно не хоче зараз погіршувати відносини з Туреччиною, вони і без того дуже неоднозначні", - пояснив експерт.

Водночас він відкинув можливість того, що ЄС або США введуть санкції проти Туреччини, якщо вона все ж вирішить відновити поромне сполучення з Кримом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня з'явилася інформація, що в Криму так звана влада зібралася до кінця осені відновити поромне сполучення з Туреччиною. При цьому з жовтня 2017 року в країні існує заборона на прийом кораблів з анексованого півострова.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Андрій Бузаров
Місце
Туреччина
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Русский Солдат
Русский Солдат
Голос нищих попрошаек слаб и его не хотят слышать ибо надоели уже.
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2
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
да вы уже задолбали всё мировое сообщество, от вас уже тошнит даже самых ярых Русофобов. вы племя тошнотиков.
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
свидомые уже задыхаются - зрада лезет изо всех щелей, не хватает рук, и голос осип ... а туркам паром нужен, и он будет - и пендосы умоются - их авторитет в Турции теперь = 0
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5
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