Туреччина побудує у Запоріжжі міст за 12 млрд: укладено контракт

Державне агентство автомобільних доріг України і турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi домовилися про будівництво моста в Запоріжжі.

Зокрема, контракт на будівництво підписаний главою "Укравтодору" Олександром Кубракове і представниками Onur Taahhut, передає "Інтерфакс-Україна".

"Очікуємо, що роботи почнуться з наступного тижня. Угода, яку було підписано, розрахована на чотири роки, але у нас є наші внутрішні терміни... Ми очікуємо, що це буде два роки", – заявив Кубрак.

Зокрема, турецька компанія стала переможцем тендерної процедури на будівництво моста з пропозицією 11,9 млрд гривень.

Проєкт являє собою магістраль довжиною 9,1 тис. м, яка пов'язує правобережну частину міста з центральної лівобережною частиною і основною північній промисловою зоною через річку Дніпро і острів Хортиця.

Магістраль складається з шести транспортних розв'язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Турецька компанія стала переможцем тендерної процедури на будівництво моста з пропозицією 11,9 млрд гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

У лютому 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" в розмірі 19,5 млрд гривень.

Одночасно з цим уряд підтримав інвестиційний проєкт по трасі Н-07 Київ – Суми – Харків на 400 млн гривень.

Також Кабінет міністрів схвалив інвестиційний проєкт по трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на 90 млн гривень.

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