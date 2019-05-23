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"Турбулентність": НБУ пояснив, як розпуск Ради позначиться на Україні

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Політична невизначеність у зв'язку з розпуском Верховної Ради і можливою відставкою Кабінету міністрів поки не зробила впливу на фінансовий ринок України.

"Вибори відбуваються у кожній країні, і в період виборів є певна турбулентність. На сьогодні ми не бачимо якихось значних потрясінь на фінансовому, валютному ринку, в банківському секторі", – повідомив глава Національного банку України Яків Смолій, передає УНІАН.

За його словами, нині ситуація у країні зрозуміла, контрольована, очікувана. Глава НБУ підкреслив, що не бачить ознак кризи.

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Смолій додав, що позавчора регулятор навіть виходив на міжбанківський валютний ринок із купівлею валюти і поповнив золотовалютні резерви на 20 мільйонів доларів.

"Сьогодні, після вчорашніх нових заяв, якихось значних коливань на валютному ринку ми не відчуваємо. Звичайна ситуація", – підсумував глава регулятора.

У НБУ наголосили, що не бачать ознак кризи

У НБУ наголосили, що не бачать ознак кризи

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 травня, заявив, що достроково припиняє повноваження Верховної Ради.

Перед цим він попросив депутатів ухвалити низку невідкладних законів:

  • закон про скасування недоторканності депутатів, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення;

  • звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони.

Аналітики OBOZREVATEL вважають рішення Зеленського не лише серйозним порушенням закону, а й дуже великою політичною помилкою, що може загрожувати йому 6-ма роками ув'язнення.

У вівторок, 21 травня, президент Володимир Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями і групами щодо розпуску Верховної Ради (всі подробиці читайте тут).

За підсумками консультацій Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

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Особа
Яків Смолій
Місце
Україна
Тег
НБУ
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