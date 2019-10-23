"Тупо валить кожен раз!" Мережу розгнівав ціновий тролінг на Prozorro

Київський підприємець Дмитро Федоренко різко розкритикував систему державних закупівель Prozorro, заявивши, що вона не захищає жодну зі сторін торгів.

"Як так може статись, що конкурент, на відміну від тебе, бачить твою ставку, валить тупо кожен раз на 100 грн менше і в результаті виграє?" – пише Федоренко на Facebook.

За його словами, Prozorro стимулює шахрайство, ціновий тролінг і шантаж.

"Можу констатувати, що ця хвалена система Prozorro – повне л**но. Вона не захищає жодну зі сторін процесу, виключно стимулюючи шахрайство, ціновий тролінг, шантаж і закупку неякісних продуктів та сервісів державою", – наголосив він.

"Колись ми домовились індустріально не брати участь у торгах Прозорро на креативні сервіси та девелопмент. А тепер я зарікаюсь гратись і в закупівлі нашої продукції", – підсумував бізнесмен.

Київський підприємець Дмитро Федоренко різко розкритикував систему державних закупівель ProZorro

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт "Про державні закупівлі", який передбачає удосконалення системи ProZorro.

Проєкт закону містить низку нововведень – підвищення ефективності закупівель, введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами.

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