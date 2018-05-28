Картопля дорожчає: в мережі показали ціни на продукти в Криму

В окупованому Криму за останній місяць на ринках значно зросли ціни на картоплю (70%), цибулю (60%) і капусту (33%).

Також подорожчали яблука (13%). Потроху також почала зростати ціна на цукор. Подешевшали огірки і полуниця (60%), банани і помідори (15%), яйця (8%), передає видання Kafanews, проаналізувало ціни на ринках Феодосії.

Молодий картопля подешевшала до 60 руб. (Близько 25 грн), свіжий горох - до 100 руб. (42 грн), баклажани - до 150 руб. (62 грн), свіжа морква йде по 45 руб. (19 грн) за пучок. Кабачки подешевшали до 60 руб., огірки взагалі до 40 руб. (17 грн), помідори в залежності від сорту коштують від 120 до 250 руб. (50-105 грн).

Ціни на полуницю знизилися до 100 руб., полуницею завалений весь ринок, вона дійсно солодка. Абрикоси подешевшали до 230 руб. (96 грн), і з'явилася перша черешня по 150 руб.

Ціни в рублях (в дужках - ціна місяць назад).

яловичина - 480 (480)

свинина (м'якоть) - 270 (270)

курятина (магазинна тушка) - 122 (120)

яйця (десяток) - 55 (60)

оселедець - 210 (210)

молоко (літр) - 50 (50)

картопля - 60 (35)

капуста - 40 (30)

цибуля - 40 (25)

яблука - 90 (80)

банани - 80 (95)

цукор - 34 (32)

Відзначається, що за рік, у порівнянні з кінцем травня 2017 року, подорожчали яблука (100%), помідори (15%), яловичина (10%). При цьому подешевшали огірки і полуниця (50%), молоко і цукор (15%), свинина і курятина (10%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму вирішили відродити колгоспи .