В Україні зробили крок до запуску цивільної конфіскації: у кого заберуть майно

Верховна Рада в середу, 11 вересня, підтримала законопроект президента Володимира Зеленського про конфіскацію активів, які отримані незаконним шляхом.

Зокрема за законопроект №1031 у першому читанні і за основу проголосували 254 народних депутати, свідчить офіційний сайт ВР. (Щоб подивитися результати голосування, доскролльте до кінця сторінки).

Документ передбачає внесення змін до Цивільного кодексу. Таким чином, у законі з'явиться підстава для того, щоб забирати активи, отримані завдяки корупції і махінаціям із бюджетом.

"Більшість населення України (91 відсоток) вважають корупцію серйозною проблемою, а понад 60 відсотків – найбільшою перешкодою розвитку держави. При цьому понад 50 відсотків населення найдієвішим підходом до боротьби з корупцією вважають невідворотність покарання за такий злочин", – йдеться у пояснювальній записці до документу.

Конфіскація має стосуватися винятково чиновників (як місцевого, так і державного рівнів). Щоб потрапити під статтю потрібно мати рахунок у банку, машину, нерухомість, коштовності на суму, яка значно перевищує офіційний дохід.

Для притягнення до відповідальності передбачається різниця у 500 прожиткових мінімумів для працездатних – понад 1 млн гривень.

Щоб потрапити під статтю потрібно мати рахунок у банку, машину, нерухомість, коштовності на суму, яка значно перевищує офіційний дохід

"Під доходом особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, слід розуміти всі види доходів, отриманих (нарахованих) із дотриманням вимог і обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", – відзначається у документі.

Наприклад, якщо всі доходи чиновника – 3 млн грн, але в той же час він придбав майно на суму 5 млн грн, то його можуть притягнути до відповідальності. Тоді за рішенням суду частина активів (гроші, нерухомість, авто) можуть забрати в рахунок державного бюджету.

Питання виявлення необгрунтованих активів покладається на Національне антикорупційне бюро і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, а в певних випадках – на Державне бюро розслідувань і Генеральну прокуратуру України.

Право на звернення до суду з відповідним позовом надається прокурорам антикорупційної прокуратури, крім справ, де відповідачем є посадові особи НАБУ і САП.

У таких випадках право на звернення з відповідним позовом пропонується надати прокурорам ГПУ

Розгляд справ про визнання необгрунтованими активів і їх стягнення у дохід держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду, що, в свою чергу, буде гарантією неупередженого розгляду таких справ.

Верховна Рада в середу, 11 вересня, підтримала законопроект президента Володимира Зеленського про конфіскацію активів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня до Верховної Ради надійшов законопроект президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення.

Проект закону передбачає внесення до Кримінального кодексу України положень, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його доходи.

Документом пропонується на законодавчому рівні вирішити питання щодо забезпечення належного функціонування інституту стягнення необґрунтованих активів таких осіб.

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