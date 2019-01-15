Ціну на газ в Україні можуть різко підвищити: що про це відомо

В Україні новий етап підвищення ціни на газ можливий, але це залежить від багатьох факторів.

Таку заяву зробив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу Еспресо.TV. Він пояснив, як формується ціна на газ.

"Насправді для формування ціни на газ є постанова Кабміну, яка знижує ціну відповідно до розрахунку за формулою. Із 1 листопада 2018 року це 60% від загальної ціни, яка є за формулою, ця формула передбачає із 1 травня підвищення до 80% від загальної ціни на газ", — сказав він.

Він також прояснив питання про те, чи можливо підвищення ціни на газ на 20%.

"Це в тому випадку, якщо ця формула діятиме і далі. Як буде складатися ситуація, я поки не готовий коментувати, а все це залежатиме від багатьох факторів", — підсумував Рева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 листопада газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією із умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У випадку, якщо б уряд не пішов на такий крок, країні загрожував би дефолт.

Україну оцінили, як країну, для якої подорожчання газу — один із найбільш серйозних ризиків.

Також стало відомо, що в Україні у травні 2019-го тариф на газ можуть підвищити із 8,55 до 9,7 грн/куб.

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