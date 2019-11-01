Ціну на газ для українців помітно підвищили: кому доведеться платити більше

НАК "Нафтогаз України" з п'ятниці, 1 листопада, підвищив ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.

Залежно від обсягів закупівлі та умов оплати "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5861-6463 гривень за тисячу кубометрів, йдеться на сайті національної акціонерної компанії.

Відповідний тариф вказується без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника й вартості доставки.

У такий спосіб, якщо порівняти з цінами на жовтень 2019 року, цього місяця тарифи зросли на 18,4-19,6%.

"Така зміна обумовлена подорожчанням на європейському ринку, звідки Україна імпортує сировину. Так, ціни на газ на європейських хабах із поставкою у листопаді перевищують поточні майже на половину", – резюмували в "Нафтогазі".

НАК "Нафтогаз України" з п'ятниці, 1 листопада, підвищив ціни на природний газ для промислових споживачів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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