Ціну на газ для українців помітно підвищили: кому доведеться платити більше

НАК "Нафтогаз України" з п'ятниці, 1 листопада, підвищив ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.
Залежно від обсягів закупівлі та умов оплати "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5861-6463 гривень за тисячу кубометрів, йдеться на сайті національної акціонерної компанії.
Відповідний тариф вказується без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника й вартості доставки.
У такий спосіб, якщо порівняти з цінами на жовтень 2019 року, цього місяця тарифи зросли на 18,4-19,6%.
"Така зміна обумовлена подорожчанням на європейському ринку, звідки Україна імпортує сировину. Так, ціни на газ на європейських хабах із поставкою у листопаді перевищують поточні майже на половину", – резюмували в "Нафтогазі".
НАК "Нафтогаз України" з п'ятниці, 1 листопада, підвищив ціни на природний газ для промислових споживачів
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 березня НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ.
24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення.
НАК і уряд вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ, але вона передбачає, що вартість збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.
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