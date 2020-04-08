Цінова війна РФ і Саудівської Аравії: вартість нафти завмерла в очікуванні

Світові ціни на нафту у середу, 8 квітня, вранці незначно виросли в надії на досягнення нових домовленостей ОПЕК+ зі скорочення видобування, свідчать дані торгів.

Станом на ранок вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 1,04% – до $32,2 за барель, травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI – на 3,68%, до $24,5 за барель.

Учасники ринку очікують, що зустріч ОПЕК+ у четвер буде більш успішною, ніж на початку березня. ОПЕК+ планує 9 квітня обговорити можливе скорочення видобування нафти з метою стабілізувати ситуацію на ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, і її партнерів (разом – ОПЕК+) зі скорочення видобування нафти втратила чинність 1 квітня.

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про завершення нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що консультацій глав Росії та Саудівської Аравії з питання цін на нафту найближчим часом не планується. За його словами, зараз немає й мови про нову угоду замість ОПЕК + для стабілізації на ринку нафти.

Також Дональд Трамп пообіцяв ввести "дуже істотні" мита на нафту, якщо ціни залишаться на нинішньому рівні.

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