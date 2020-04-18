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18 квітня • оновлено в 18:44
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Ціни струму для населення мають стати ринковими – Козицький

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Ціна на електроенергію для населення повинна бути ринковою, соціально незахищені верстви мають отримувати субсидії. Про це сказав засновник групи енергетичних компаній "Західнадрасервіс" Зиновій Козицький під час відеозустрічі, організованої Energy Club.

Козицький відзначив, що газ вже продають за ринковими цінами. А електроенергія досії коштує необґрунтовано мало, що і призвело до виникнення тих загроз для галузі, які є сьогодні.

"На сьогодні "Укргазвидобування" почало продавати газ за ринковими цінами, більш-менш. З'явилися прибутки. І з'явилися цільові дотації громадянам, які не в змозі платити цю ціну. Так само варто зробити в електроенергетиці. Має бути ринкова ціна. Хто може платити – платитиме. Це значна частина населення України. Хто не може сплачувати ринкову ціну – з бюджету будуть передбачені кошти саме таким людям. Тоді все стане на своє місце", – сказав Козицький.

Нагадаємо, раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк заявляв, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнюванню цін на електроенергію для населення та підприємців, і ціни на струм для населення неминуче зростуть.

Окрім того, ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт енергетичних ринків Сергій Чех заявив, що в Україні ціни на електроенергію для промисловості знизились настільки, що часом навіть не покривають собівартість її виробництва, а енергетика знаходиться в кризовій ситуації.

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Теми
енергосистема України Реформа ринку електроенергії
Місце
Україна
Теги
субсидії тарифи
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Цены тока -WTF
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Столяр Олександр
Столяр Олександр
Насколько мне известно, за кордон продают по более низкой цене, чем своим потребителям. Как это может объяснить тот же Козицкий....
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Столяр Олександр, очень просто: за це стояв Majдан!
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Ку Алексей
Ку Алексей
"Цены тока", обоз в своём репертуаре.
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