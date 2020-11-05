Ціни на овочі в Україні підскочать на третину

В Україні ціни на овочі борщового набору виростуть на 20-30% вже через місяць.

Про це розповів економіст Олег Пендзин в коментарі "Сегодня". Відзначається, що ціни на них зараз вже на 25-50% нижче, ніж на кінець жовтня-початок листопада 2019 року. Тому тим, хто звик робити запаси, варто цим зайнятися, не відкладаючи.

"Найбільше за рік подешевшали цибуля, буряк і картопля. В цілому ж кошик з борщнабору + яблука подешевшав на 23%", – сказано у статті.

За словами Пендзина, сезонне зниження цін на овочі відбулося через нестачу обладнаних овочесховищ.

Як подорожчають овочі "Сегодня"

"У цьому році всі овочі і коренеплоди вродили рясно, тому і ціни впали. Але скоро фермери розпродадуть урожай, який не можуть зберігати, і ціни знову підскочать. А ось яблука в Україні стали "золотими". Через квітневі морози загинула майже половина яблуневого цвіту. До того ж у Польщі зіпсувалася частина врожаю – через нестачу робочих рук", – відзначається у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні хліб і борошно подорожчають до кінця року на 10-12%, оскільки зерно коштує більше на 20%, ніж рік тому.

В кінці жовтня майже на 10% впали оптові ціни на картоплю на найбільшому ринку країни "Шувар".