У Києві до кінця року подорожчає оренда квартир: що відомо

Вартість оренди квартир у Києві до кінця року буде рости, оскільки для ринку нерухомості характерна інертність. З огляду на те, що останній рік ціни на житло зросли на 10-15%, то така тенденція буде тривати і до кінця 2019 року.

Такий прогноз зробив в ефірі ObozTV юрист, експерт із питань нерухомості Іван Кудояр. Він додав, що це лише одна з причин підвищення вартості.

"Ринок нерухомості в Україні не сильно реагує на якісь тимчасові умови. Думаю, що якщо в країні не буде відбуватися жодних економічних чи політичних катаклізмів, то ціна на квадратні метри буде все ж підніматися, орендна плата теж буде трохи рости", – сказав він.

Друга причина – це те, що людям стало легше віддавати гроші, адже вони уже минули той поріг страху, який пов`язаний із війною на сході країни, пояснив юрист.

"Кияни стали купувати й орендувати дорожче житло ніж, скажімо, два роки тому, коли багато хто боявся воєнних дій чи якихось змін у державі", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві після невеликого здешевлення з грудня 2018 р. по січень 2019 р., у лютому середня вартість оренди нерухомості підскочила.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 9000 гривень. Двокімнатні здають по 12 900, а трикімнатні – за 16 500.

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