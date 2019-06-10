Ціни на нафту зросли через Росію: що трапилося

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 10 червня, під час азіатських торгів виросли через заяви про кооперацію Росії і Саудівської Аравії у рамках угоди ОПЕК+.

Зокрема, вартість липневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 63,48 долара за барель, що на 0,3% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,44% – до 54,23 долара за барель.

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Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

Водночас ціна російської нафти Urals піднялася на 0,3% до $60,54 за барель

Котирування Urals зросли Maanimo

Нафта дорожчає на фоні ослаблення бурової активності в США, а також сигналів про те, що Організація країн – експортерів нафти готова продовжити угоду про обмеження видобутку, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що число діючих нафтових бурових установок у США знизилося до 789 одиниць. Падіння фіксується за підсумками четвертого з останніх п'яти тижнів.

У той же час міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що кооперація Росії і Саудівської Аравії у рамках угоди ОПЕК+ триватиме.

Міністр висловив упевненість у тому, що країни продовжать угоду про обмеження видобутку до кінця 2019 року.

Ціни на нафту зросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок здійснило рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну із Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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