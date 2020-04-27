Ціни на нафту знову впали: позначилася нестача місця у сховищах

У понеділок, 27 квітня, ціни на нафту марок Brent і WTI впали від 4 до 10% через відсутність попиту на ринку та переповнених сховищ.

Згідно з інформацією, наданою порталом Investing.com, станом на ранок вартість бареля нафти Brent з постачанням у липні становить $23,8, подешевшавши в такий спосіб на 4,07%.

Барель WTI із постачанням у червні на торгах подешевшав на 10,86% – до $15,1 за барель.

Тим часом Saudi Aramco (національна нафтокомпанія Саудівської Аравії) почала скорочувати видобування, із випередженням виконуючи домовленості про спільне зниження з 1 травня виробництва 23 країнами ОПЕК +, повідомило агентство Bloomberg. Про намір достроково почати реалізовувати угоду, яка покликана усунути нинішній дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку, заявили Кувейт, Алжир, Нігерія.

У США аналітики IHS Markit Ltd. оцінюють обсяг видобування, що перебуває під загрозою зупинки через низькі ціни, у 1,75 млн барелів на добу.

Виробництво нафти в світі становить майже 100 млн барелів на добу, водночас попит на неї в умовах, коли ізольовано 2/3 населення Землі, може впасти до 70 млн.

Сховища нафти у світі вже заповнені на 65%, сказав агентству Bloomberg аналітик Kayrros Ентоні Галф. За його оцінкою, через перевиробництво щотижня у сховища надходить 50 млн барелів нафти, такими темпами весь вільний простір для її зберігання буде вичерпано на планеті до червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування сировини на 20 млн барелів.

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобування не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються завдяки експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!