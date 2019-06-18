Ціни на нафту знизилися: експерт пояснив причини

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 18 червня, у ході азійських торгів впали на тлі невизначеності щодо дати нового засідання ОПЕК.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures впала до 60,76 долара за барель, що на 0,3% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,4% — до 51,74 долара за барель.

Котирування Brent знизилися ICE Futures

Котирування WTI знизилися ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 2,1% до 56,93 долара за барель.

Котирування Urals знизилися Maanimo

"Нафтовий ринок відчуває тиск через нездатність ОПЕК чітко заявити про продовження обмежень на видобуток", — заявив старший ринковий стратег Oanda Ед Мойя, передає "Інтерфакс".

Напередодні міністр нафти Ірану Біджан Зангане повідомив про свою незгоду із перенесенням дати засідання країн ОПЕК, у ході якого вирішуватиметься подальша доля угоди про обмеження нафтовидобутку.

Іран є єдиною країною, яка виступає проти перенесення дати річної зустрічі країн ОПЕК. Прохання про перенесення зустрічі з 25 червня на початок липня надходило від Росії.

Ціни на нафту знизилися

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок також чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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