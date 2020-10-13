Ціни на нафту злетять до $85: експерти озвучили сценарії

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що вартість нафти до 2040 року виросте до 85 доларів за барель.

Вартість сировини до 2025 року має досягти 71 долара за барель, а до 2030 року –76 доларів за барель. Про це йдеться у доповіді World Energy Outlook 2020 року, який підготували фахівці МЕА.

Базовим сценарієм (ціни на сировину можуть піднятися вище 70 доларів) передбачається, що світ зможе прискорити вирішення проблем з коронавірусом у 2021 році. В такому випадку глобальна економіка зможе повернутися до докризового рівня.

У тому випадку, якщо перемогти коронавірус не вдасться, ціна на нафту зросте до 59 доларів за барель до 2025 року і до 72 доларів у 2040 році.

Міжнародне енергетичне агентство також очікує, що світовий попит на нафту повернеться до докризового рівня приблизно до 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше світові ціни на нафту впали через новини про відновлення видобутку сировини в Лівії.